Milan, chi sostituirà Leao e Krunic contro la Fiorentina

Una vittoria, quella ottenuta contro l'Atalanta, che ha permesso al Milan di lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi di inizio anno. I rossoneri, contro gli orobici, hanno infatti conquistato il loro quarto successo consecutivo dopo quelli con Torino, Tottenham e Monza, portandosi al secondo posto della classifica di serie A a fianco dell'Inter. Una striscia che il Diavolo, prima di concentrarsi sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con gli Spurs, vuole prolungare a Firenze contro un avversario galvanizzato dalla larga vittoria per 3-0 con il Verona. Al Franchi, tuttavia, Stefano Pioli dovrà fare a meno di due pedine: Rafael Leao e Rade Krunic, fermati per un turno dal giudice sportivo.

I possibili sostituti di Krunic e Leao

Assenze, quelle del portoghese e del bosniaco, che costringeranno il tecnico a qualche cambiamento rispetto alla formazione che, domenica scorsa, ha superato con autorità l'Atalanta di Gasperini. Al posto di Krunic, in mezzo al campo, è pressoché scontato il ritorno di Ismael Bennacer, che ha smaltito il problema muscolare alla coscia che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. L'algerino, che scalpita per una maglia da titolare anche nel successivo impegno contro il Tottenham, troverà spazio al fianco di Tonali nel 3-4-3 rossonero.

Al posto di Leao, a secco di reti dallo scorso 14 gennaio, dovrebbe invece esserci Ante Rebic, chiamato ad un sussulto per rilanciare una stagione fin qui anonima dal punto di vista personale. Attenzione, però, perché è calda anche la candidatura di Charles De Ketelaere, ancora alla ricerca del suo primo gol in maglia rossonera. Il belga, nelle ultime uscite, ha dato qualche timido segnale di ripresa e Pioli potrebbe concedergli nuovamente una chance per cercare di fargli ritrovare quella fiducia che sembra ormai da tempo smarrita.