Milan, chi sostituirà Tomori nel derby con l'Inter

Un inizio di stagione con il piede sull'acceleratore. Il Milan, nelle prime tre giornate di campionato, ha conquistato altrettante vittorie superando nell'ordine Bologna, Torino e Roma. Nove punti che hanno lanciato i rossoneri in vetta alla classifica a pari merito con l'Inter, formazione che gli uomini di Stefano Pioli affronteranno in quello che si preannuncia un infuocato derby al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Una sfida in cui i rossoneri dovranno però fare a meno di uno dei loro cardini: Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato infatti espulso nel corso della gara contro la Roma e sarà quindi squalificato per la sentita stracittadina.

Il sostituto di Tomori

La squalifica di Tomori apre un buco all'interno della difesa del Milan. Pioli, fin qui, si era infatti sempre affidato alla coppia centrale formata dall'inglese e da Thiaw, che, in questo avvio di stagione, ha dato buone garanzie. Il tecnico, adesso, dovrà invece cambiare qualcosa proprio nella partita più delicata di questo inizio di campionato individuando l'uomo giusto per sostituire l'ex Chelsea. I nomi in ballo sono essenzialmente due: Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Il danese, dalla sua, può vantare una maggiore esperienza, ma già da tempo sembra aver perso terreno nelle gararchie di Pioli. Kjaer, inoltre, rientrerà a Milano solamente a metà della prossima settimana dal ritiro della Nazionale danese, con il francese, non convocato dal commissario tecnico transalpino Didier Deschamps, che appare quindi oggi in vantaggio per una maglia da titolare.