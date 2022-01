Milan - Spezia 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Clamoroso Spezia. Dopo aver vinto a Napoli, si ripete qualche settimana più in là passando a San Siro contro il Milan. La squadra di Thiago Motta è la nuova ammazzagrandi della serie A.

Parte bene il Milan con Leao, che sfiora subito il gran gol al primo tiro in porta. Lo Spezia si difende e il Milan ci prova con insistenza, ma non la sblocca e rischia. Prima dell'intervallo, Leao guadagna un rigore su una clamorosa ingenuità di Provedel, ma Theo calcia a lato. Nel recupero, però, i rossoneri trovano il vantaggio. Meritato. Krunic lancia Leao che batte Provedel con il pallonetto dell'1-0.

Lo Spezia attende l'occasione per uscire dal guscio e farsi notare. E trova il pareggio con Agudelo, appena entrato. E' lui a mettere in rete l'1-1 su assist di Verde. Lo Spezia si difende bene e cresce con il passare dei minuti. Ibra non ha la mira dei tempi migliori. E nel finale il Milan è costretto alla resa. Prima segna Messias, ma una topica arbitrale gli nega la gioia (non concesso vantaggio fischiando un fallo su Rebic). Poi arriva l'errore di Kalulu per l'1-2 finale di Gyasi. L'Inter resta a +2 con una partita da recuperare.