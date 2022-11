Milan-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riscattare il ko di Torino. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 5 novembre, alle 20.45, ospiterà a San Siro lo Spezia nella gara valevole per la 13esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i rossoneri, reduci dalla vittoria per 4-0 con il Salisburgo in Champions League che ha permesso a Giroud e compagni di staccare il pass per gli ottavi di finale, andranno a caccia dell'intera posta in palio per tentare di accorciare il gap dalla vetta: gli uomini di Pioli, attualmente, si trovano infatti al terzo posto della classifica a -6 dal Napoli capolista, atteso in questo turno dall'Atalanta. Lo Spezia, che ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque giornate, cerca invece punti salvezza.

Milan-Spezia, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro lo Spezia, dovrà fare a meno dei lungodegenti Maignan, Calabria, Florenzi, Ibrahimovic e Saelemaekers. Nel 4-2-3-1 rossonero potrebbe esserci spazio per Origi al centro dell'attacco, sostenuto alle sue spalle da Leao, Messias ed uno tra De Ketelaere e Diaz. A centrocampo avanza la sua candidatura Pobega per affiancare Tonali, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Kalulu, Kjaer (in ballottaggio con Gabbia) ed Hernandez. Tatarusanu tra i pali.

Milan-Spezia, le scelte di Gotti

Gotti, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Nikolau, fermato dal giudice sportivo. Modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-2, con Gyasi a comporre il tandem offensivo con Nzola. In mezzo al campo spazio per Ekdal, Bourabia e Agudelo, con Holm e Reca sulle corsie esterne. In difesa Ampadu, Kiwior e Caldara. Attenzione, però, all'idea 4-2-3-1, con l'inserimento dal primo minuto di Verde.

Milan-Spezia, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Milan-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.