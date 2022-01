Milan-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vuole la quarta vittoria consecutiva il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo i successi con Empoli, Roma e Venezia, cercano altri tre punti nella gara contro lo Spezia, in programma a San Siro lunedì 17 gennaio alle 18.30 e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Il Diavolo, al momento, occupa la seconda posizione della classifica con i suoi 48 punti, uno in meno dell'Inter capolista, che però ha una partita in meno. I liguri, che hanno conquistato due vittorie negli ultimi tre impegni, navigano invece al sedicesimo posto a quota 19, con tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Milan-Spezia, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro lo Spezia, dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: mancheranno infatti gli infortunati Kjaer (stagione finita), Tomori (un mese di stop) e Pellegri, lo squalificato Tonali e Ballo-Touré, Bennacer e Kessie, impegnati in Coppa d'Africa. In dubbio anche Romagnoli. Modulo di riferimento sarà il tradizionale 4-2-3-1, con Ibrahimovic in vantaggio su Giroud per un posto al centro dell'attacco. Alle spalle dello svedese Saelemaekers, Diaz e Leao (panchina per Messias), mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Krunic e Bakayoko. In difesa coppia centrale formata da Kalulu e Gabbia, con Florenzi ed Hernandez a presidiare le corsie esterne. Tra i pali Maignan.

Milan-Spezia, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, privo di Leo Sena e Colley, impegnato in Coppa d'Africa, si affiderà al 4-3-3, con Nzola in vantaggio su Manaj per un posto al centro dell'attacco, con il tridente completato da Verde e Gyasi. In mezzo al campo certi del posto Sala e Bastoni, con l'altra maglia contesa da Kovalenko e Maggiore. In difesa, a protezione del portiere Provedel, spazio per Amian, Erlic, Nikolaou e Reca.

Milan-Spezia, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Bastoni; Gyasi, Nzola, Verde. All. Thiago Motta

Milan-Spezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Spezia sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.