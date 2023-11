Milan, come giocherà senza Giroud: le soluzioni di Pioli

Una vera e propria tegola, quella che si è abbattuta sul Milan e su Olivier Giroud. L'attaccante francese, espulso nel finale della gara contro il Lecce, terminata sul punteggio di 2-2, è stato infatti fermato per due giornate dal giudice sportivo. Una brutta notizia per il tecnico Stefano Pioli, già alle prese con un momento complicato: i rossoneri, nelle ultime quattro partite di campionato, hanno infatti raccolto appena due punti scivolando a -10 dall'Inter capolista. E adesso, il tecnico, dovrà trovare soluzioni alternative per sopperire all'assenza di Giroud nei prossimi impegni contro Fiorentina (sabato 25 novembre) e Frosinone (sabato 2 dicembre). Due gare in cui il Diavolo dovrà necessariamente cercare di portare a casa l'intera posta in palio.

La soluzione più naturale, in teoria, è quella che prevede Luka Jovic nel ruolo di prima punta. Il serbo, prelevato in estate dalla Fiorentina ed ancora a secco di gol, ha fin qui trovato poco spazio e, quando impiegato, non ha mai convinto. Ecco perché Pioli potrebbe quindi pensare alla carta Okafor: lo svizzero, malgrado non sia una vera e propria prima punta, ha dimostrato di sapersi adattare all'occorrenza a ricoprire il ruolo di riferimento centrale, come emerso ad esempio in occasione della partita di Cagliari, in cui l'ex Salisburgo realizzò la rete del momentaneo 1-1. Difficile, invece, pensare ad altre soluzioni come l'impiego di Leao come falso nueve.