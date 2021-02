Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni: rossoneri con Leao, riposa Ibrahimovic

Un momento tutt'altro che semplice per il Milan. I rossoneri, dopo una prima parte di stagione da assoluti protagonisti, stanno incontrando non poche difficoltà in questo 2021, durante il quale hanno già incassato cinque ko. L'ultimo, in ordine cronologico, quello contro l'Inter nel derby scudetto, vinto dai nerazzurri con un secco 3-0. Ecco quindi che la gara contro la Stella Rossa, in programma a San Siro alle 21 di giovedì 25 febbraio e valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si carica di un importante significato: una prematura eliminazione europea, per il Milan, significherebbe vanificare parte di quanto fatto vedere di buono nel corso della prima metà della stagione. La gara di andata, la scorsa settimana, è terminata sul punteggio di 2-2.

Milan-Stella Rossa, le scelte dei due allenatori

Stefano Pioli, per la gara contro i serbi, si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. In attacco riposerà Ibrahimovic, con il suo posto che dovrebbe essere preso da Leao. Alle spalle del portoghese Castillejo, Krunic e Rebic, con Tonali e Kessié a formare la coppia di centrocampo. In difesa si rivedrà Tomori: al suo fianco, per formare la coppia centrale, Kjaer è favorito su Romagnoli. Terzini Kalulu ed Hernandez.

Stankovic, dall'altra parte, risponderà con il 3-4-2-1, con Ivanovic e Ben Nabouhane che saranno chiamati ad assistere l'unica punta Falcinelli. A centrocampo Gobeljic, Kanga, Petrovic e Gajic, mentre in difesa, a protezione del portiere Borjan, ci saranno Milunovic, Pankov e Degenek.

Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao. All. Pioli

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. All. Stankovic