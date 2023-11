Milan, Thiaw out e difesa in emergenza: chi giocherà contro il Frosinone

Una serata nerissima, quella vissuta lo scorso martedì dal Milan. I rossoneri, con il ko contro il Borussia Dortmund per 1-3, hanno infatti enormemente complicato il loro percorso verso gli ottavi di finale di Champions League, per accedere ai quali dovranno adesso non solo battere il Newcastle, ma anche sperare che il Psg perda contro i tedeschi. A ciò, inoltre, si aggiunge l'infortunio accusato da Malick Thiaw, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa ed il cui rientro in campo è previsto non prima del 2024. Per Stefano Pioli una vera e propria tegola, con lo stop dell'ex Schalke 04 che va ad aggiungersi a quelli di Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Caldara. A disposizione del tecnico, come centrale, rimane quindi il solo Tomori.

Una situazione che costringerà l'allenatore rossonero ad adottare una soluzione di emergenza nella gara contro il Frosinone, in programma sabato 2 dicembre alle 20.45 a San Siro. L'ipotesi più probabile, al momento, è che possa essere adattato sulla linea dei difensori Krunic, come già avvenuto nel corso della sfida con il Borussia Dortmund dopo l'uscita di Thiaw. L'alternativa risponde al nome di Jan-Carlo Simic, serbo classe 2005 centrale della Primavera che verrà aggregato alla prima squadra. Un'idea che potrebbe anche stuzzicare Pioli.