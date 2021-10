Milan-Torino 1-0: partita, partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Milan no stop. La capolista della serie A si conferma anche nell'anticipo serale contro il Torino. Un colpo di testa di Giroud basta per regolare un coriaceo e organizzato Torino. I padroni di casa nell'arco dei novanta minuti non risultano molto brillanti, ma dopo tante partite con molti assenti essere un po' appannati è normale. I granata non mollano mai e dal punto di vista fisico si fanno valere fino alla fine, senza però creare mai veri pericoli in attacco. Unica vera occasione degna di nota è la traversa di Praet nel finale che rischia di beffare Tatarusanu. Non basta il rientro nei titolari di Belotti.

Articolo su Milano Today

Il tabellino

Marcatori: 13’ Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli (dal 46’ Kjaer), Kalulu (dal 46’ Theo); Kessie, Tonali (dal 65’ Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (dal 65’ Bennacer), Leao; Giroud (dall’86’ Ibrahimovic). A disp.: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (dal 45’ Rodriguez); Singo (dal 74’ Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (dal 79’ Zaza); Linetty (dal 54’ Praet), Brekalo; Belotti (dal 54’ Sanabria). A disp.: Berisha, Izzo, Zima, Baselli, Kone, Warming, Rincon. All.: Juric

ARBITRO: Aureliano

Note: ammoniti: 5’ Buongiorno. 10’ Romagnoli, 24’ Singo, 34’ Kalulu, 56’ Pobega, 92’ Bakayoko. Recupero tempo: 4’ 2t.

Milan-Torino: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Milan - Torino 1-0 giocata martedì 26 ottobre sono disponibili sul sito di Sky Sport a questo link: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/partite/2021/giornata-10/milan-torino/video-highlights