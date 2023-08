Milan-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del bis. Il Milan, dopo la vittoria all'esordio per 2-0 a Bologna, cerca un nuovo successo nella sfida contro il Torino, in programma sabato 26 agosto alle 20.45 a San Siro e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A. Una gara in cui i rossoneri, rivoluzionati in estate sul mercato, tenteranno di confermare quanto di buono fatto vedere contro i rossoblù. I granati, reduci dal pareggio interno per 0-0 con il Cagliari, venderanno però cara la pelle per strappare un risultato positivo.

Milan-Torino, le scelte di Pioli

Pioli, per la partita contro il Torino, confermerà il 4-3-3 visto all'esordio, modulo che ha ormai soppiantato il 4-2-3-1 delle passate stagioni. Probabile che il tecnico possa affidarsi agli stessi undici che hanno espugnato Bologna, con Pulisic, subito decisivo, ancora preferito a Chukwueze per completare il tridente offensivo con Giroud e Leao. In mezzo al campo, reparto nel quale tornerà a disposizione Musah, che ha scontato il proprio turno di squalifica, Krunic in cabina di regia, con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati. In difesa Thiaw sarà ancora preferito a Kalulu e Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori, Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.

Milan-Torino, le scelte di Juric

Juric, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1 con Vlasic ed uno tra Karamoh e Radonjic (quest'ultimo in leggero vantaggio) a supportare Sanabria in attacco. A centrocampo Ilic al fianco di Ricci, con Bellanova e Vojvoda (o Lazaro) sulle corsie esterne. A comporre il terzetto difensivo a protezione del portiere Milinkovic-Savic saranno Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Milan-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Torino, in programma sabato 26 agosto alle 20.45 a San Siro e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Summer (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.