Milan, con il Torino per il bis: la probabile formazione

Una vittoria, quella conquistata al debutto a Bologna, alla quale il Milan vuole dare seguito nel primo match interno della stagione. I rossoneri, nella seconda giornata di serie A, ospiteranno a San Siro il Torino, fermato sullo 0-0 all'esordio dal Cagliari di Ranieri. Una sfida in cui gli uomini di Stefano Pioli vorranno confermare quanto di buono fatto vedere al Dall'Ara, dove Giroud e compagni hanno mostrato di aver già ben assimiliato il passaggio al 4-3-3. A destare sensazioni positive, in particolare, i nuovi arrivati, a partire da Christian Pulisic, subito in rete alla sua prima con la maglia del Diavolo.

La probabile formazione

I tanti aspetti positivi visti all'esordio dovrebbero spingere Pioli a riproporre in blocco la stessa formazione iniziale anche contro il Torino. Scontata, in attacco, la conferma di Pulisic a completare il tridente con Giroud e Leao, con Chukwueze e Okafor pronti a subentrare nella ripresa. A centrocampo tornerà a disposizione dopo la squalifica Musah, ma lo statunitense difficilmente farà parte degli undici iniziali: al fianco di Krunic, confermato in cabina di regia, ci sarà infatti spazio per Loftus-Cheek e Reijnders. In difesa, infine, Thiaw ancora preferito a Kalulu e Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori, con Calabria a destra ed Hernandez a sinistra.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: