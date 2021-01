Milan-Torino, le probabili formazioni: Pioli si affida a Leao

Sarà Milan-Torino ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri, che lo scorso sabato hanno superato proprio i granata per 2-0 in campionato, ospiteranno la formazione di Giampaolo allo stadio San Siro nella serata di martedì 12 gennaio (fischio d'inizio alle 20.45). Chi passerà il turno, ai quarti troverà la vincente della sfida tra Fiorentina ed Inter.

Milan-Torino, le scelte dei due allenatori

Stefano Pioli dovrebbe confermare il consueto 4-2-3-1 attuando però un po' di turnover negli uomini. Tra i pali, al posto di Donnarumma, ci sarà Tatarusanu, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere composta da Kalulu e Romagnoli con Conti e Dalot sulle corsie esterne. In mezzo al campo possibile turno di riposo per Kessié, con il recuperato Tonali a formare il tandem con Calabria. In avanti Leao, squalificato in campionato, sostenuto da Castillejo, Diaz e Hauge.

3-5-2 per il Torino di Giampaolo, che farà tirare il fiato a Belotti lanciando dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Zaza e Bonazzoli. Occasione per il giovane Buongiorno in difesa, mentre sulle corsie esterne Vojvoda e Murru prenderanno il posto di Singo e Rodriguez. Chance nell'undici titolare per Baselli a centrocampo.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Calabria, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Hauge; R. Leão. Allenatore: Pioli.

Torino (3-5-2): Milinković-Savić; Izzo, N’Koulou, Buongiorno; Vojovoda, Meïté, Rincón, Baselli, Murru; Zaza, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo.