Milan-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia di una nuova vittoria. Il Milan, reduce dal sofferto successo per 4-2 sul campo del Bologna, cerca un'altra affermazione contro il Torino nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio martedì 26 ottobre alle 20.45 a San Siro). I rossoneri, che fin qui hanno conquistato otto vittorie in nove partite, hanno acciuffato in vetta alla classifica il Napoli di Luciano Spalletti, fermato nell'ultimo turno sullo 0-0 dalla Roma. Di fronte, però, ci sarà un Torino rinfrancato dai tre punti conquistati con il Genoa, che hanno permesso ai granata di interrompere una striscia negativa di quattro gare allontanandosi dalle zone calde della classifica: la zona retrocessione, adesso, è infatti distante cinque lunghezze.

Milan-Torino, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro il Torino, dovrà fare a meno di Maignan, Florenzi, Messias, Rebic, Diaz e Castillejo, messo ko da un problema al flessore. Nel 4-2-3-1 rossonero ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic per un posto al centro dell'attacco, con il francese leggermente favorito. Sulla trequarti spazio per Saelemaekers, Krunic e Leao, mentre in mezzo al campo Kessie insidia Bennacer, autore di un gol spettacolare a Bologna, per affiancare Tonali. In difesa inizialmente in panchina Theo Hernandez, con la corsia sinistra presidiata da Ballo-Touré. Dall'altra parte ballottaggio Calabria/Kalulu, in mezzo Tomori e Romagnoli, turno di riposo per Kjaer. Tra i pali ancora Tatarusanu, preferito a Mirante.

Milan-Torino, le scelte di Juric

Juric, privo di Ansaldi, Pjaca, Verdi, Edera e Mandragora, si affiderà al 3-4-2-1, con Sanabria in vantaggio su Belotti per un posto al centro dell'attacco. Alle spalle del paraguaiano Linetty e Brekalo favoriti su Praet, mentre la linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Singo (favorito su Vojvoda), Lukic, Pobega e Aina. In difesa, a protezione del portiere Milinkovic, Djidji, Bremer e Rodriguez.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemakers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric

Milan-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Torino sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Federico Balzaretti.