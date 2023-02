Milan-Tottenham, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'attesa è finita. Il Milan, dopo aver superato la fase a gironi piazzandosi al secondo posto alle spalle del Chelsea nel gruppo E, è pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale di Champions League, dove affronterà il Tottenham di Antonio Conte. La sfida di andata, in programma martedì 14 febbraio alle 21, si disputerà a San Siro, dove i rossoneri, reduci dalla vittoria in campionato contro il Torino, che ha permesso a Giroud e compagni di interrompere una striscia di quattro sconfitte consecutive, cercheranno di conquistare un risultato positivo in vista del match di ritorno in terra inglese. Missione non semplice, vista la qualità degli inglesi.

Milan-Tottenham, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro il Tottenham, ritrova Tomori e Bennacer, pronti entrambi a giocare fin dal primo minuto. L'inglese dovrebbe rilevare Thiaw per completare la linea difensiva con Kalulu e Kjaer nel 3-4-2-1 rossonero, mentre l'algerino affiancherà Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne ci sarà spazio per Calabria (in vantaggio su Saelemaekers) a destra ed Hernandez a sinistra, mentre sulla trequarti Leao e Diaz dovrebbero essere preferiti a De Ketelaere e Origi per supportare Giroud. In porta, con Maignan ancora ai box, spazio per Tatarusanu.

Milan-Tottenham, le scelte di Conte

Conte, dall'altra parte, dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Lloris, Bentancur (per lui stagione finita dopo la rottura del crociato) e Bissouma e dello squalificato Hojberg. Modulo iniziale sarà il 3-4-3, con Son e Kulusevski che affiancheranno Kane in attacco. A centrocampo Sarr e Skipp con Porro a destra e Perisic a sinistra, mentre la linea difensiva sarà formata da Romero, Dier e Davies. Tra i pali Forster.

Milan-Tottenham, le probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte

Milan-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Tottenham, in programma martedì 14 febbraio alle 21 a San Siro e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.