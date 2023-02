Milan-Tottenham, il pronostico della sfida Champions

Sarà il Tottenham l'avversario del Milan negli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, che hanno chiuso al secondo posto il girone E alle spalle del Chelsea, disputeranno la gara di andata (in programma martedì 14 febbraio alle 21) in casa. Un match ricco di insidie per la formazione di Stefano Pioli: gli Spurs, guidati in panchina da Antonio Conte, sono infatti avversari ricchi di qualità, trascinati, in attacco, dal bomber Harry Kane.

Milan-Tottenham, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di serie A, è tornato alla vittoria superando per 1-0 il Torino grazie alla rete di Giroud. In precedenza, per i rossoneri, erano arrivati quattro ko consecutivi: prima quello in Supercoppa contro l'Inter per 3-0, poi quelli in campionato con Lazio (4-0), Sassuolo (5-2) e, di nuovo, Inter (1-0). Un periodo difficile quindi per gli uomini di Pioli, la cui unica affermazione in questo 2023 prima di quella contro i granata risaliva addirittura al 4 gennaio, quando il Diavolo espugnò l'Arechi di Salerno per 1-2. Pioli, per tentare di invertire la rotta, negli ultimi impegni ha optato per un cambio di modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1.

Milan-Tottenham, come arrivano alla sfida gli Spurs

Il Tottenham, nell'ultima giornata di Premier League, è stato travolto per 4-1 dal Leicester, partita caratterizzata anche dal grave infortunio di Bentancur: per l'uruguaiano rottura del crociato e stagione già finita. Gli Spurs, in precedenza, avevano conquistato tre vittorie consecutive: contro Fulham e Manchester City in campionato (entrambe per 1-0) e contro il Preston (3-0) nel quarto turno di FA Cup. Gli inglesi, nella fase a gironi di Champions, hanno chiuso al primo posto nel gruppo D davanti a Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia con 11 punti conquistati in sei gare.

Milan-Tottenham, il pronostico

Il Milan visto in questo 2023 ha mostrato enormi difficoltà, tanto che Pioli è stato costretto a cambiare abito tattico alla sua squadra per cercare di ritrovare quella compattezza perduta. La vittoria contro il Torino ha ridato un pizzico di fiducia all'ambiente, ma è chiaro che il Tottenham, malgrado le pesanti assenze di Bentancur e Hojbjerg in mezzo al campo, sembra avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico. I rossoneri proveranno a sfruttare l'effetto San Siro per strappare un risultato positivo, ma gli inglesi partono comunque con i favori del pronostico.