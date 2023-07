Milan, gli esclusi dalla tournée negli Stati Uniti

Primi giorni di lavoro per il Milan di Stefano Pioli, che, dallo scorso 10 luglio, si è ritrovato a Milanello per preparare la stagione 2023/2024. I rossoneri, nella giornata di domani, giovedì 20 luglio, scenderanno in campo nella prima amichevole contro il Lumezzane, formazione neo promossa in serie C. Venerdì, poi, la partenza per Los Angeles, con il Diavolo che, durante la tournée statunitense, sarà impegnato in test di prestigio contro Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Tournée negli Usa, gli esclusi

Negli Stati Uniti, tuttavia, il Milan si presenterà con la rosa non al completo. A Milanello, infatti, resteranno almeno tre giocatori che non rientrano ormai più nei piani del club: Divock Origi, Ante Rebic e Fodé Ballo-Touré. Il belga, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Liverpool, ha deluso ampiamente le aspettative segnando nella passata stagione appena due reti. Un bottino troppo misero per chi, come lui, percepisce ben quattro milioni di euro l'anno. Il croato, dopo due buone stagioni, ha visto calare drasticamente il proprio rendimento nelle ultime due annate, mentre il senegalese non è riuscito a rivelarsi un vice Hernandez di affidamento. Per tutti i tre giocatori, ormai ai margini, i rossoneri sono alla ricerca di acquirenti.

Alla tournée statunitense non dovrebbe prendere parte neanche Marko Lazetic. L'attaccante serbo classe 2004, come Origi, Rebic e Ballo-Touré, non fa parte del progetto e potrebbe lasciare il Diavolo nelle prossime settimane con la formula del prestito.