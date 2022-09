Milan, è il momento del turnover: chi troverà spazio contro la Sampdoria

Archiviata la gara di esordio in Champions League sul campo del Salisburgo, terminata sul punteggio di 1-1, per il Milan è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. I rossoneri, che nella scorsa settimana hanno superato per 3-2 l'Inter in uno scoppiettante derby, sono attesi dalla gara contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo, in programma sabato 10 settembre. Una sfida, quella di Marassi, non priva di difficoltà: i blucerchiati, ancora senza vittorie in campionato, hanno infatti estremo bisogni di punti e, di fronte al proprio pubblico, sono già stati capaci di fermare sullo 0-0 la Juventus.

Milan, turnover con la Sampdoria

Pioli, per il match contro i liguri, potrebbe dar vita al primo vero e proprio turnover della stagione. Gli impegni ravvicinati costringono infatti il tecnico a far rifiatare qualche elemento della propria rosa, dando spazio a calciatori più freschi. In attacco, dopo le precedenti apparizioni in corso d'opera, scalpita per un posto dal primo minuto Divock Origi, che potrebbe rilevare Olivier Giroud, colui che ha tirato la carretta fin qui. Novità, poi, sono attese in tutti gli altri settori del campo: sulla trequarti, dove è inamovibile Leao, potrebbe infatti trovare spazio Diaz al posto di De Ketelaere, mentre a centrocampo potrebbe arrivare la maglia da titolare per Pobega, pronto a far rifiatare uno tra Tonali e Bennacer.

Qualche, cambio, infine, anche in difesa: dopo la presenza contro il Sassuolo, potrebbe infatti ritrovare spazio Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori, con Kalulu, almeno inizialmente, in panchina. Sulla destra, invece, Dest, entrato bene a gara in corso contro il Salisburgo, dovrebbe essere preferito a Calabria.