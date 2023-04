Milan, maxi turnover con il Bologna: perché farlo e perché no

L'idea, nella testa di Stefano Pioli, è quella di ricorrere ad un maxi turnover nella partita di Bologna, in programma sabato 15 aprile alle 15 e valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A. Il tecnico, dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, vuole infatti preservare energie fisiche e mentali in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Napoli, che si disputerà appena tre giorni dopo la gara del Dall'Ara. Tanto che, secondo le ultime notizie, starebbe pensando di rivoluzionare totalmente la squadra, cambiando ben dieci giocatori rispetto al match dello scorso mercoledì contro i partenopei. L'unico "indenne", in questo caso, sarebbe Maignan. Una scelta comprensibile per certi versi, ma anche rischiosa (e non poco) per altri.

Maxi turnover, perché farlo

È fin troppo chiaro, la gara di Napoli di martedì avrà un impatto decisivo per la stagione rossonera. Staccare il pass per le semifinali ed entrare tra le prime quattro d'Europa avrebbe un valore enorme sia a livello di prestigio sia a livello economico, con introiti di svariati milioni di euro nelle casse del club. In semifinale, poi, il Diavolo se la vedrebbe eventualmente con l'Inter o con il Benfica, due avversarie non impossibili e con cui gli uomini di Stefano Pioli potrebbero giocarsela alla pari, sognando quindi addirittura una clamorosa finale. Ecco perchè la sfida del Maradona rappresenta un crocevia fondamentale ed ecco anche perché Pioli non ha poi tutti i torti a pensare ad un maxi turnover.

Maxi turnover, perché non farlo

Allo stesso tempo, tuttavia, non va persa d'occhio la situazione in campionato dei rossoneri. Il Milan, che in questo 2023 non sta propriamente brillando, ha solamente un punto di vantaggio sulla quinta posizione, con il piazzamento Champions, quindi, fortemente a rischio. Ed il Bologna, in questo momento, non è certo l'avversario più comodo da affrontare: i rossoblù hanno raccolto 8 punti nelle ultime quattro giornate e, soprattutto in casa, sanno come far male anche alle grandi, come sa bene a sue spese l'Inter. Affrontare una partita dal coefficiente di difficoltà piuttosto elevato con una formazione per certi versi sperimentale sarebbe quindi un forte rischio e le conseguenze di un passo falso rischierebbero di essere pesantissime a livello di classifica. La soluzione migliore, quindi, potrebbe essere quella di cambiare sì diversi uomini, mantenendo però allo stesso tempo un'ossatura di almeno quattro-cinque elementi che possa garantire alla squadra di mantenere la propria identità.