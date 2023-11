Milan-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ un Milan che proverà a ripartire dopo un ottobre a tinte più scure che chiare, scivolato via con una sola vittoria tra campionato – a Genova – e Champions e con appena tre reti segnate in cinque incontri. I rossoneri hanno visto interrompersi la striscia di sei vittorie consecutive casalinghe perdendo di misura contro la Juventus: l’occasione di riscatto giunge con l’arrivo di un’Udinese affetta da “pareggite” (sette segni X in dieci confronti ed ancora a secco di vittorie nel massimo campionato, al pari del fanalino di coda Salernitana), ed uscita mercoledì dalla Coppa Italia per mano del Cagliari il quale si è imposto 2-1 in Friuli.

Pende decisamente dalla parte del Milan il bilancio degli ultimi incroci al “Meazza”: il “Diavolo” è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A, nelle quali ha centrato nove vittorie e sei pareggi. L’unico successo dei friulani nel parziale, proprio nell’unico tra questi incontri in cui i rossoneri non hanno trovato la rete, è un 1-0 dell’11 settembre 2016, firmato da Stipe Perica. Per la formazione di Pioli, quella di sabato sera sarà la prima di due gare interne ravvicinate: martedì sera, infatti, a Milano arriverà il Paris Saint Germain per disputare il match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Milan-Udinese, le scelte di Pioli

Dubbi legati al modulo, oltre che agli uomini da impiegare contro i bianconeri. Punto fermo sarà la difesa a quattro (che non potrà contare su Kalulu, Pellegrino e probabilmente anche priva di Kjaer) a schermare Maignan tra i pali, composta da Thiaw - al rientro dalla squalifica - e Tomori pilastri centrali, con Theo Hernandez e Calabria (favorito su Florenzi) come terzini. A centrocampo si segnala il ritorno di Loftus-Cheek, il quale partirà probabilmente dalla panchina: in mezzo si sistemeranno Krunic e Reijnders, con Musah e Leao laterali alti in caso di linea a quattro che contemplerà pertanto un tandem d’attacco formato da Jovic e Giroud. Qualora si punti su un tridente offensivo, Leao avanzerà come esterno offensivo a sinistra, duello per una maglia da titolare nell’altro versante tra Okafor e Romero mentre al centro del reparto avanzato saranno il centravanti serbo e quello francese a contendersi il posto dal 1’.

Milan-Udinese, le scelte di Cioffi

L’allenatore dei friuliani proporrà una difesa a tre davanti a Silvestri diretta da Bijol al centro con Kabasele e Perez come braccetti, in attesa del completo recupero di Kristensen. Sui binari laterali favoriti Zemura su Kamara ed Ebosele su Joao Ferreira impiegato in Coppa Italia, mentre nel cuore della mediana dovrebbero essere schierati Lovric (in ballottaggio con Payero), Samardzic e Walace. In avanti Lucca parte in vantaggio su Success con Pereyra in appoggio. La soluzione B prevede l’utilizzo di Thauvin dal primo minuto sul fronte offensivo: questo comporterebbe il dirottamento di Pereyra sulla fascia (con il sacrificio di Ebosele) o come interno di centrocampo al posto di uno tra Lovric e Payero.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao, Giroud, Jovic. All. Pioli

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Zemura, Lucca, Thauvin. All. Cioffi

Milan-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Udinese, in programma sabato 4 novembre alle 20.45 allo Stadio “Meazza” di Milano, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.