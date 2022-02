Milan-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria dopo il pareggio di Salerno. Questo l'obiettivo del Milan, che venerdì 25 febbraio, nel primo anticipo della 27esima giornata di Serie A, ospiterà a San Siro l'Udinese (fischio d'inizio alle 18.45). I rossoneri, al momento, guidano la classifica con due punti di vantaggio su Inter (che però ha una gara in meno) e Napoli e vogliono continuare a coltivare il sogno scudetto. Per farlo non potranno permettersi passi falsi contri i friulani, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime due partite e con appena tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Vietato quindi sbagliare anche per la formazione di Cioffi, risucchiata pericolosamente nelle sabbie mobili.

Milan-Udinese, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro l'Udinese, dovrà fare a meno dello squalificato Bennacer e dell'infortunato Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema al tendine d'Achille. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà quindi spazio per Giroud al centro dell'attacco, con il francese sostenuto alle sue spalle da Leao, Diaz ed uno tra Messias e Saelemaekers, con l'ex Crotone al momento in vantaggio sul belga. In mezzo al campo Tonali e Kessie, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Tomori e Romagnoli con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Tra i pali Maignan.

Milan-Udinese, le scelte di Cioffi

Cioffi, dall'altra parte, sarà invece privo degli infortunati Santurro e Nuytinck, con l'olandese che in questi giorni ha continuato a lavorare a parte. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Beto e Deulofeu favoriti su Nestorovski e Pussetto per comporre il tandem offensivo. In mezzo al campo Arslan, Pereyra e Makengo con Molina ed Udogie (in vantaggio su Soppy) sulle corsie esterne. In difesa si rivedrà dal primo minuto Zeegelaar insieme a Pablo Marì e Becao, in porta Silvestri.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

Milan-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Simone Tiribocchi.