Milan-Udinese, le probabili formazioni: Pioli con Leao, out Ibrahimovic e Calhanoglu

Vincere per mantenere la scia dell'Inter. Questo l'obiettivo del Milan che mercoledì 3 marzo, alle 20.45, ospiterà allo stadio San Siro l'Udinese nella gara valevole per la 25ª giornata di Serie A. I rossoneri, dopo settimane complicate, hanno ritrovato entusiasmo e fiducia dopo la vittoria esterna sul campo della Roma, che ha rilanciato le ambizioni della formazione di Pioli. I friulani, invece, si presenteranno al Meazza con la forza dei nervi distesi: il successo di domenica scorsa contro la Fiorentina ha infatti allontanato i bianconeri dalle zone calde della classifica.

Milan-Udinese, le scelte dei due allenatori

Pioli, per la gara contro l'Udinese, dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Calhanoglu, che si aggiungono a Bennacer e Mandzukic alla lista degli indisponibili. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà quindi spazio per Leao in attacco, con alle sue spalle Saelemaekers, Diaz e Rebic. In mezzo al campo ancora Tonali accanto a Kessié, mentre in difesa potrebbe rifiatare Kjaer, con la coppia centrale composta da Tomori e Romagnoli. Terzini Calabria ed Hernandez.

Gotti, dall'altra parte, risponderà con il 3-5-1-1, con Okaka (favorito), Llorente e Nestorovski a contendersi il posto di centravanti. Sulla trequarti agirà Pereyra, mentre la linea di centrocampo sarà composta da Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace e Zeegelaar. In difesa ballottaggio Becao-Bonifazi per completare il reparto con Nuytinck e Samir.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Leao. All. Pioli

Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Okaka. All. Gotti