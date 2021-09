Milan-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo tre punti. Il Milan, dopo il buon pareggio conquistato sul campo della Juventus, ospiterà mercoledì 22 settembre a San Siro (fischio d'inizio alle 20.45) il Venezia di Paolo Zanetti nella gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Una sfida sulla carta agevole per i rossoneri, al momento secondi in classifica a pari merito con l'Inter a -2 dal Napoli capolista, ma i veneti, che hanno raccolto fin qui tre punti, andranno alla ricerca del riscatto dopo il ko interno con lo Spezia della scorsa domenica.

Milan-Venezia, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, per il match con il Venezia, dovrà fare a meno di Kjaer (uscito per infortunio durante la partita contro la Juventus), Calabria, Krunic e Bakayoko, mentre rimangono in dubbio Giroud ed Ibrahimovic. Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, spazio al centro dell'attacco per Rebic, sostenuto alle sue spalle da Saelemakers (in vantaggio su Florenzi), Diaz e Leao. A centrocampo sicuro del posto Tonali, protagonista di un sontuoso avvio di stagione, mentre al suo fianco potrebbe esserci spazio per Bennacer al posto di Kessié. In difesa Romagnoli comporrà il tandem centrale con Tomori, mentre sulle corsie esterne ci saranno Kalulu ed Hernandez. In porta Maignan.

Milan-Venezia, le scelte di Zanetti

Possibile turnover per Paolo Zanetti, che nel suo 4-3-3 potrebbe preferire Aramu a Okereke in attacco. Insieme a lui, nel tridente offensivo, Henry e Johnsen. A centrocampo possibile maglia da titolare per Peretz al posto di Crnigoj, con Vacca e Busio a completare il reparto. In difesa conferme in vista per Mazzocchi, Caldara e Ceccaroni, mentre a sinistra Schnegg potrebbe far rifiatare Molinaro. Tra i pali, con Lezzerini ancora out, spazio per Maenpaa.

Milan-Venezia, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Milan-Venezia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Venezia sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terresree) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.