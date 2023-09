Milan-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dimenticare il netto ko nel derby contro l'Inter e l'amaro pareggio in Champions League con il Newcastle. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 23 settembre ospiterà alle 15 a San Siro il Verona nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di serie A. Un match in cui i rossoneri, attualmente terzi, andranno a caccia dell'intera posta in palio per rimanere attaccati alla testa della classifica. Attenzione però agli scaligeri, protagonisti di un ottimo avvio di stagione: i veneti, fin qui, hanno infatti raccolto 7 punti e nell'ultimo turno hanno fermato sullo 0-0 il Bologna.

Milan-Verona, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Verona, dovrà fare a meno di Maignan e Kalulu, oltre che del lungodegente Bennacer. Tra i pali, quindi, ci sarà spazio per Sportiello, protetto dalla linea difensiva formata da Calabria, Thiaw (in vantaggio nel ballottaggio con Kjaer), Tomori ed Hernandez. In mezzo al campo possibile chance dal primo minuto per Musah, che potrebbe far rifiatare Loftus-Cheek: insieme allo statunitense Krunic e Reijnders, che tornerà titolare al posto di Pobega dopo l'iniziale panchina in Champions. In attacco si rivedrà Pulisic a completare il tridente con Giroud e Leao.

Milan-Verona, le scelte di Baroni

Baroni, dall'altra parte, sarà privo di Doig, che non tornerà a disposizione prima di un mese. Modulo di partenza sarà il 3-4-2-1, con Djuric in vantaggio su Bonazzoli per il ruolo di prima punta. Alle spalle del bosniaco Ngonge e Folorunsho. In mezzo al campo Hongla e Duda, con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Montipò, il terzetto formato da Magnani, Hien e Dawidowicz.

Milan-Verona, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni

Milan-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Verona, in programma sabato 23 settembre alle 15 a San Siro e valevole per la quinta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.