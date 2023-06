Milan-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Verona, attualmente terzultimo in classifica a pari merito con lo Spezia a quota 31, farà visita al Milan, già certo di un posto tra le prime quattro, nella 38esima e ultima giornata del campionato di serie A. Gli scaligeri dovranno conquistare un risultato positivo sperando allo stesso tempo in buone notizie dall'Olimpico di Roma, dove saranno impegnati i liguri. In caso di arrivo a pari punti, a decretare la terza retrocessione in B dopo quelle di Sampdoria e Cremonese sarà lo spareggio.

Milan-Verona, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, per l'ultimo impegno stagionale del suo Milan, si affiderà al consueto 4-2-3-1, con Messias in vantaggio su Saelemaekers per completare la batteria di trequartisti con Diaz e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud. In mezzo al campo ancora Krunic al fianco di Tonali, mentre al centro della difesa Thiaw dovrebbe essere preferito a Kjaer e Kalulu per comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Calabria ed Hernandez, Maignan tra i pali.

Milan-Verona, le scelte di Zaffaroni

Zaffaroni, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Gaich in vantaggio su Djuric per il ruolo di prima punta. Sulla trequarti Verdi con Ngonge, linea di centrocampo formata da Faraoni, Tameze, Abildgaard e Depaoli. In difesa Cabal favorito su Ceccherini per completare il reparto con Magnani ed Hien. Montipò in porta.

Milan-Verona, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Abildgaard, De Paoli; Ngonge, Verdi; Gaich. All. Zaffaroni

Milan-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Verona, in programma domenica 4 giugno alle 21 a San Siro e valevole per la 38esima e ultima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.