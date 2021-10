Milan-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere malgrado l'emergenza. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 16 ottobre, alle 20.45, ospiterà il Verona nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un match nel quale i rossoneri, malgrado le numerose assenze, andranno a caccia dei tre punti per rimanere in scia del Napoli capolista, attualmente distante due lunghezze. Gli scaligeri si presenteranno però a San Siro in salute, forti degli otto punti conquistati nelle ultime quattro gare che hanno permesso a Veloso e compagni di allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Milan-Verona, le scelte di Pioli

Pioli, privo di Maignan, Florenzi, Messias, Bakayoko, Theo Hernandez e Diaz (gli ultimi due positivi al Covid), recupera Giroud e Ibrahimovic, con lo svedese che dovrebbe però sedersi inizialmente in panchina. Al centro dell'attacco, nel 4-2-3-1 rossonero, spazio quindi per l'ex Chelsea supportato da Saelemaekers, Maldini ed uno tra Leao e Rebic. In mezzo al campo Tonali è favorito su Bennacer per far coppia con Kessié, mentre in difesa spazio per Kalulu, Tomori, Kjaer e Ballo-Touré (in ballottaggio con Calabria). Tra i pali Tatarusanu, Mirante in panchina.

Milan-Verona, le scelte di Tudor

Tudor, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Barak e Caprari chiamati ad agire alle spalle di Simeone in attacco. A centrocampo Faraoni (in vantaggio su Sutalo), Tameze, Veloso e Lazovic, mentre in difesa, insieme a Gunter e Dawidowicz, ci sarà uno tra Casale e Magnani. In porta Montipò.

Milan-Verona, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Milan-Verona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Verona sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare anche le smart tv compatibili con la app, scaricabile inoltre su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.