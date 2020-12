Juventus, obiettivo Milik per gennaio: trattativa in corso con il Napoli

Potrebbe esserci la Juventus nel futuro di Arkadiusz Milik. L'attaccante, ormai fuori dal progetto del Napoli, è destinato a cambiare aria durante il mercato di gennaio e su di lui, come riporta Sportmediaset, avrebbero messo gli occhi i bianconeri. Il tecnico Andrea Pirlo avrebbe infatti espressamente richiesto alla dirigenza un rinforzo nel reparto offensivo, con il nome del polacco balzato in cima alla lista dei desideri.

Juventus, trattativa in corso con il Napoli per Milik

La trattativa tra le parti sarebbe già in corso, con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che chiederebbe almeno 18 milioni di euro per cedere il suo giocatore. Cifra ritenuta troppo elevata dalla Juventus, che non vorrebbe andare oltre i 10 milioni. Per Milik, invece, la Vecchia Signora avrebbe pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus. L'affare potrebbe andare in porto, con i bianconeri che andrebbero così ad ampliare il proprio parco attaccanti, che può già contare su Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.