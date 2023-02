Juventus, quando rientra Milik

Momento positivo per la Juventus, che, dopo il periodo buio che ha fatto seguito alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, ha saputo rialzare la testa sia in campionato che in Europa League, competizione in cui, dopo aver eliminato il Nantes, affronterà i tedeschi del Friburgo negli ottavi di finale. Un cammino positivo arrivato malgrado l'assenza di Arkadiusz Milik, ai box dallo scorso 29 gennaio per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un'assenza pesante per il tecnico Massimiliano Allegri, dato che il polacco, prima dello stop, era stato uno dei più positivi tra i bianconeri, realizzando complessivamente otto reti (sei in campionato, due in Champions League) in 23 presenze.

Quando potrebbe rientrare Milik

Milik, arrivato in estate dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro (più altri due legati al raggiungimento di determinati obiettivi), si sta allenando in questi giorni in palestra e spera di avere il prima possibile il via libera per tornare ad allenarsi, almeno parzialmente, in gruppo. Un rientro a pieno regime, per l'attaccante, è previsto attorno alla metà di marzo e, più nello specifico, nella settimana che porterà al derby d'Italia contro l'Inter, in programma a San Siro il 19. Sfida per la quale l'ex attaccante del Napoli potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati.

Nel frattempo, in assenza di Milik, Allegri sta alternando nel ruolo di prima punta Dusan Vlahovic e Moise Kean. Il polacco, tuttavia, non è solamente un'alternativa al serbo e all'azzurro, in quanto nel corso della sua carriera ha ampiamente dimostrato di poter giocare anche accanto ad un attaccante centrale. Riaverlo a disposizione permetterebbe quindi al tecnico di poter usufruire di un'alternativa in più, con i vari uomini offensivi impiegati anche a seconda delle specifiche esigenze tattiche di ciascuna partita.