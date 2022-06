Salernitana, non solo Cavani: idea Milik per l'attacco

Sogna un grande colpo in attacco, la Salernitana del presidente Iervolino. I granata, dopo aver conquistato una clamorosa salvezza nell'ultima stagione, sono alla ricerca di un rinforzo di spessore nel reparto offensivo che possa garantire un buon numero di reti. Il sogno, come affermato più volte dallo stesso patron, è Edinson Cavani, che lascerà il Manchester United a parametro zero. La trattativa per l'uruguaiano, al quale i campani avrebbero offerto un biennale da due milioni di euro a stagione più dei bonus legati al rendimento offerto, non si preannuncia però delle più semplici, con "El Matador" che vorrebbe approdare in un club che gli garantisca un palcoscenico internazionale.

Salernitana, idea Milik

Ecco, quindi, che la Salernitana si starebbe guardando attorno alla ricerce di alternative, con un nome, in particolare, finito nel mirino: quello di Arkadiusz Milik. Il polacco è reduce da una buona stagione con la maglia del Marsiglia, con la quale, tra campionato e coppe, ha segnato complessivamente 20 gol. L'attaccante, in scadenza di contratto, percepisce 3,5 milioni di euro annui e proprio l'elevato ingaggio rappresenterebbe lo scoglio più grande da superare. I granata, in ogni caso, sono pronti a fare un tentativo, cercando di far leva sul desiderio del giocatore di tornare in Italia.

Milik ha infatti già militato nel nostro campionato dal 2016 al gennaio 2021, quando ha indossato i colori del Napoli. Con i partenopei il polacco ha collezionato complessivamente 122 presenze segnando 48 reti. Per lui, in precedenza, esperienze con Gornik Zabrze, Bayer Leverkusen, Augusta e Ajax.