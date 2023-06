Juventus, Rabiot non esclude Milinkovic-Savic: la strategia bianconera

Adrien Rabiot rimane alla Juventus. Il francese, il cui contratto scadrà venerdì 30 giugno, ha infatti accettato l'offerta di rinnovo annuale a sette milioni di euro più bonus avanzata dal club. A preannunciare la fumata bianca un post pubblicato sui propri canali social dalla Vecchia Signora in cui si vede un cavallo ed una clessidra, immagini che fanno appunto riferimento alla permanenza del "Cavallo pazzo".

Il rinnovo di Rabiot, autore nell'ultima stagione di undici reti complessive (otto in campionato, due in Champions ed una in Europa League), fa felice in primis il tecnico Massimiliano Allegri, che punta fortemente sull'ex Paris Saint-Germain per costruire la Juventus dell'immediato futuro. Il rinnovo del centrocampista, a differenza di quanto ipotizzato nelle scorse settimane, non esclude tuttavia l'eventuale arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, sul quale i bianconeri continuano a tenere vive le attenzioni. Il serbo andrà in scadenza nel giugno 2024 e questo, rispetto a quanto accaduto in passato, fa sì che il presidente della Lazio Claudio Lotito non chiuda la porta ad eventuali acquirenti per non correre il rischio di perdere poi il giocatore a parametro zero.

Milinkovic-Savic è attualmente valutato attorno ai 40 milioni di euro dai biancocelesti, ma la Juventus mira a ridurre la parte cash inserendo una contropartita tecnica che possa essere gradita ai laziali e, in particolare, al tecnico Maurizio Sarri. La Vecchia Signora, in questo senso, starebbe pensando a Denis Zakaria, di rientro dal prestito al Chelsea, e a Nicolò Rovella, il quale, nell'ultima stagione, si è messo particolarmente in luce con la maglia del Monza. E proprio Rovella potrebbe essere la chiave per chiudere l'affare, dato che Sarri considera il giocatore un prospetto di sicuro affidamento.