Mkhitaryan all'Inter, è fatta: ecco il primo colpo dei nerazzurri

L'Inter piazza il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Henrikh Mkhitaryan, a partire dal 1 luglio, indosserà infatti la maglia nerazzurra. Il club di Steven Zhang ha trovato l'accordo con l'armeno, che lascerà la Roma, con la quale ha appena vinto la Conference League, a parametro zero. Già nei prossimi giorni il centrocampista, che nel corso di questa stagione ha collezionato 43 presenze con la maglia giallorossa realizzando 5 reti, sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club. Per lui pronto un contratto biennale da 3,5 milioni di euro annui.

Mkhitaryan, che in passato, tra le altre, ha indossato anche le maglie di Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal, andrà a ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu nello scacchiere nerazzurro, andando a sopperire alla partenza, pressoché certa, di Arturo Vidal. L'armeno, inoltre, potrà essere utilizzato da Simone Inzaghi anche in una posizione più vicina alle punte, offrendo al tecnico un'opzione tattica in più.

Quello di Mkhitaryan, in ogni caso, non sarà l'unico movimento in entrata dell'Inter. I nerazzurri hanno infatti intenzione di rinforzare anche l'attacco, con Paulo Dybala che rimane il principale obiettivo, e la difesa, dove, in caso di partenza di uno tra De Vrij e Bastoni, potrebbe arrivare il torinista Gleison Bremer.