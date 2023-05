Inter, quando rientra Mkhitaryan

Con un posto tra le prime quattro in campionato conquistato matematicamente grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Atalanta, l'Inter può già iniziare a pensare alla finale di Champions League contro il Manchester City, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Una gara alla quale i nerazzurri, che in semifinale hanno eliminato i cugini del Milan, si presenteranno sì sfavoriti, ma non certo battuti già in partenza. Lautaro e compagni, nel corso di questa stagione, hanno infatti dimostrato più volte di sapersi esaltare nelle sfide più difficili ed il sogno, adesso, è di fare lo sgambetto anche agli uomini di Pep Guardiola.

Il tecnico Simone Inzaghi, per la finalissima contro il City, spera di poter contare sull'intera rosa a propria disposizione, recuperando i vari Skriniar, Correa e, soprattutto, Mkhitaryan. L'armeno, nel corso della semifinale di ritorno contro il Milan, ha riportato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare i successivi impegni contro Napoli, Fiorentina e Atalanta. Il centrocampista rimarrà ai box anche nel match con il Torino, ma a partire dal prossimo lunedì dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, mettendo così nel mirino la finale di Champions.

Per Inzaghi quello di Mkhitaryan sarebbe un recupero fondamentale: l'ex romanista, dopo una prima parte di stagione in cui ha faticato a trovare spazio, è infatti diventato strada facendo un tassello fondamentale nello scacchiere nerazzurro, garantendo allo stesso tempo qualità e quantità al centrocampo nerazzurro. E l'Inter, non a caso, spera di averlo a propria disposizione nella partita più importante dell'anno, anche, eventualmente, soltanto per uno spezzone.