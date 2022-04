Il Modena ad un passo dalla B grazie ad un gol... del portiere!

Partita finita al Braglia. Il Modena sta pareggiando 1 a 1 in casa contro l'Imolese, (che ha trovato il gol beffa nel finale) nella terzultima giornata di campionato. Il pari, un po' a sorpresa, consentirebbe alla Reggiana di riportarsi a -2 dalla vetta a due giornate dalla fine del campionato, riaprendo di fatto la corsa alla promozione diretta in serie B.

Al 91', però, accade l'impensabile. Un segno, evidentemente, del destino felice di questa stagione in casa dei canarini emiliani.

Il portiere Riccardo Gagno, 25 anni, per agevolare l'ultimo assalto dei suoi compagni di squadra rinvia fortissimo con il destro, con l'obiettivo di servire i suoi attaccanti e scavalcare tutto il campo. Ma ecco l'incredibile farsi realtà: il pallone rimbalza al limite dell'area e, schizzando sul prato inzuppato dalla pioggia, si alza e scavalca il portiere dell'Imolese, Rossi, entrando direttamente in porta.

Sì, segna il numero uno direttamente con un rinvio. E' il gol del 2 a 1, quello della vittoria che riporta il Modena a +4 dalla Reggiana, ad un passo dalla promozione in B che potrebbe avvenire giovedì prossimo nella penultima giornata.

Il Braglia per poco non viene giù. I compagni di squadra di Gagno, che sta già esultando come un pazzo sotto la curva modenese, si fanno una lunga corsa per andare a sommergerlo di abbracci. La B del Modena (tornato nei Pro da un fallimento e fresco di cambio di proprietà) sta diventando realtà, anche grazie al gol del portiere. Il modo migliore di consegnare questa stagione alla storia.