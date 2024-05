Bufera sul Mondiale per club, rischio boicottaggio

La pioggia di milioni potrebbe non bastare a rendere allettante il Mondiale per club, competizione che nascerà nell'estate del 2025 e si disputerà negli Stati Uniti. Le migliori squadre del mondo si affronteranno per un mese tra giugno e luglio, per l'Italia ci saranno Inter e Juventus che, solo per esserci, incasseranno una cinquantina di milioni di euro. Un piatto ricchissimo che però non ha avuto un riscontro positivo su tutto il calcio.

Le squadre partecipanti si fregano le mani e aprono le proprie casse per ricevere l'assegno, ma c'è il rischio che la competizioni subisca una stop. Premier League e Liga Spagnola si sono schierate apertamente contro così come il sindacato dei calciatori inglesi. Tutte le parti citate sono pronte al boicottaggio e anche alle azioni legali.

Perché? Il motivo del contendere è un calendario sempre più congestionato, e che l'anno prossimo sarà ancora più ricco di partite con la nuova Champions League. Il Mondiale per Club allungherebbe di un altro mese la stagione che per chi arriverà in fondo potrebbe concludersi a metà luglio e ricominciare a metà agosto, o anche prima. Troppe partite ed è per questo che il sindacato calciatori inglesi minaccia le via legali, il concetto del più si gioca, più c'è spettacolo e più si ricava non è così automatico e anche alcuni calciatori si sono lamentati recentemente per le troppe gare.