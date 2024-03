Mondiale per club, tutte le squadre già qualificate

Scatterà nel 2025 una nuova competizione che terrà compagnia a tutti gli appassionati di calcio in estate. Questa volta però non saranno le nazionali a scendere in campo, ma i club, anzi i migliori club che si daranno battagli in un Mondiale a loro dedicato. Il calcio non si fermerà quindi nemmeno con il caldo estivo e il nuovo Mondiale sarà un torneo ricco di stelle. La suddivisione delle squadre è questa: 12 dall'Europa, tra cui le vincitrici delle ultime Champions League, 6 dal Sudamerica, 4 dall'Asia, 4 da Centro e Nord America, 1 dall'Oceania e 1 dal Paese ospitante che nella prima edizione saranno gli Stati Uniti d'America.

Tutte le squadre già qualificate al Mondiale per Club

Di Mondiale si sta parlando molto negli ultimi giorni perché Napoli e Juventus si sono sfidate a distanza per un posto "italiano" nella competizione. Dopo la sconfitta di ieri in Champions League, gli azzurri non hanno guadagnato punti nel ranking e così sarà la Juventus ad accompagnare l'Inter al Mondiale. Per l'Europa sono già sicure del posto Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Porto, Benfica e Borussia Dortmund, due i posti liberi assegnati al vincitore della prossima Champions League mentre il secondo verrà scelto attraverso il ranking.

Dal Brasile arriveranno Palmeiras, Flamengo, Fluminense e altre tre squadre ancora da definire, per l'Africa già qualificati gli egiziani dell'Al Ahly e i marocchini del Wydad, e qui sono ancora due gli spazi liberi, per l'Asia qualificazione per l'Al Hilal e l'Urawa Red Diamonds, formazione giapponese, per Nord e centroamerica ci saranno due squadre messicane Monterrey e Club Leon, oltre ai Seattle Sounders (USA) e infine per l'Oceania parteciperanno i neozelandesi dell'Auckland City.