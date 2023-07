Mondiale Femminile 2023, verso Italia - Svezia: ultime e dove vedere la partita in tv e in streaming

La Nazionale Femminile, dopo aver superato l’esame Argentina, è ora proiettata verso la seconda gara del Mondiale. L’avversaria sarà la Svezia, la grande favorita del Gruppo G, che occupa la terza posizione nel Ranking FIFA e che al debutto ha superato 2-1 il Sudafrica. Le Azzurre venerdì mattina voleranno a Wellington: sabato (ore 9.30 italiane, Rai 1) al Regional Stadium è in programma la sfida che potrebbe indirizzare le sorti del girone.

Non potrà essere una gara decisiva ai fini della qualificazione dato che in caso di arrivo a pari punti conterà la differenza reti (in seconda istanza i gol segnati) e non gli scontri diretti. Ragione in più per evitare calcoli e dare tutto fino all'ultimo minuto di gioco come fatto con l’Argentina, che ha dovuto fare i conti con la solidità difensiva dell’Italia, pronta a blindare la porta per la quarta volta consecutiva. Una solidità che deriva dal lavoro di tutta la squadra e dalla perfetta sintonia della coppia formata da Salvai e Linari, quest’ultima reduce da una stagione trionfale in cui ha vinto Supercoppa e scudetto oltre al premio di miglior difensore del campionato.

In apertura di conferenza stampa la 29enne della Roma ha voluto dedicare un pensiero all’Italia: “Ci tengo a esprimere la mia solidarietà alle persone che in questo momento stanno soffrendo per gli incendi in Sicilia e per i nubifragi che hanno colpito il nord del Paese. Da parte di tutto il gruppo c’è vicinanza e affetto, siamo lontanissime e purtroppo non possiamo dare un aiuto tangibile, ma lo facciamo a parole nella speranza che tutto possa risolversi in fretta”. Tornando alle questioni di campo, Linari confida di poter rivedere anche con le vicecampionesse olimpiche la determinazione mostrata nei primi 90’ del torneo, senza quel pizzico di paura che in certi frangenti ha reso la manovra meno scorrevole. “Conosciamo il valore della Svezia e sappiamo che darà una partita molto difficile. Grazie al successo di lunedì abbiamo una visione positiva, dobbiamo continuare a metterci anima, cuore e tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Siamo una squadra giovane e con tanta qualità, ma non dobbiamo fare l’errore di sottovalutare l’impegno”.

Parla senza esitazioni Linari, proprio come fa in campo per anticipare l’attaccante di turno. Questione di personalità, carisma e non solo: “Fa molto strano essere considerata una leader quando vesto la maglia della Nazionale mi sembra sempre di avere 19 anni, quando ricevetti la prima convocazione. È un grande onore essere qui e per raggiungere grandi obiettivi tocca prendersi delle responsabilità. Con le altre veterane mettiamo la nostra esperienza a disposizione delle nuove arrivate”.

Insieme a Barbara Bonansea e Manuela Giugliano, la giallorossa ha appena raggiunto Federica D'Astolfo – attuale assistente tecnico della ct – per numero di presenze da titolare nella fase finale della Coppa del Mondo (tutte a quota sei). Un traguardo celebrato con tutta la squadra, a dimostrazione che il gruppo di Milena Bertolini ha una grande voglia di tornare a stupire. “Negli ultimi match ho rivisto la Nazionale che conoscevo. È stata una risposta soprattutto per noi stesse. Durante l’Europeo e sul finire dello scorso anno avevamo perso un po’ di spensieratezza, ma per fortuna all’Arnold Clark Cup ci siamo guardate negli occhi e grazie alla vittoria con la Corea del Sud ci siamo ritrovate”.