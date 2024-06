I calciatori dicono basta: causa alla Fifa per il Mondiale per Club

Si gioca troppo e si giocherà ancora di più. I calendari sono ingolfati, i top club scendono in campo ogni tre giorni praticamente tutte le settimane tra campionati nazionali, coppe europee pronte a diventare extralarge e poi ci sono le Nazionali che interrompono le stagioni in pieno svolgimento e le allungano in estate. La Fifa ha deciso che non basta e che proprio nell'estate del 2025 darà vita ad una nuova competizione: Il Mondiale per Club che durerà un mese e vedrà al via le squadre migliori del mondo.

Un calciatore di una grande squadre rischia così di giocare quasi undici mesi di fila per un totale di 70 partite (se arriva in fondo a tutte le competizioni), numeri inaccettabili per i sindacati europei che hanno deciso di presentare una denuncia legale alla FIFA "contestando la legittimità delle decisioni della FIFA di stabilire unilateralmente il Calendario Internazionale delle Partite e, in particolare, la decisione di creare e programmare la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025".

Nel comunicato emesso dai sindacati si legge che la questione deve essere discussa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla base di questi quattro punti: "La FIFA, imponendo unilateralmente e discrezionalmente un Calendario Internazionale delle Partite e, più specificamente, una nuova competizione intitolata ‘Coppa del Mondo per Club FIFA 2025’, viola i diritti che i lavoratori e i sindacati derivano dalla CFREU e dal diritto della concorrenza dell’UE? Più specificamente, l’imposizione unilaterale di tali decisioni sui giocatori viola il diritto sancito dall’Articolo 28 della CFREU per quei giocatori di negoziare collettivamente i loro termini e condizioni di lavoro, tramite i loro sindacati?"