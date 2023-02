Mondiale per club, Real Madrid-Al Hilal: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Non sarà Davide contro Golia. E’ un Real Madrid con in tasca tutti i favori del pronostico quello che a Rabat scenderà in campo per alzare il quarto trofeo in otto mesi (dopo scudetto, Champions League e Supercoppa Europea), ma che dovrà mantenere alta la guardia contro i sauditi dell’Al-Hilal, arrivati all’atto conclusivo della Coppa del Mondo per Club superando ai rigori il Wydad Casablanca e soprattutto 3-2 il Flamengo campione della Libertadores in semifinale. E’ la prima volta che una squadra saudita arriva a giocarsi il match in cui si mette in palio il titolo. L’Al Hilal, alla sua terza partecipazione, aveva concluso al quarto posto sia dodici mesi fa che nel 2019 in Qatar: un risultato, pertanto, storico quello ottenuto dalla formazione allenata da Ramon Angel Diaz (tecnico argentino che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Avellino ed Inter), che ha inoltre rifornito la nazionale dell’Arabia Saudita – tra le rivelazione di Qatar 2022 – con ben undici giocatori tra i convocati. Il Real, ha già...assaggiato la consistenza di una delle protagoniste della Saudi Professional League, ovvero l’Al Ahly battuto 4-1 in semifinale ma con il risultato restato in bilico fino al recupero (di Rodrygo al 92’ e Arribas al 98’ le ultime due reti): motivo in più per affrontare l’incontro con tutte le cautele del caso.

Real Madrid-Al Hilal, le scelte di Ancelotti

La spedizione in terra marocchina è stata affrontata senza Benzema (fastidio alla parte posteriore del ginocchio) e Courtois, stoppato da un problema muscolare durante il riscaldamento della sfida di campionato col Maiorca. Ma l’emergenza è legata al reparto difensivo, dove sono fuori causa Mendy (lesione al muscolo semimembranoso della gamba sinistra), Eder Militao (noie all’adduttore) e Lucas Vasquez. Davanti all’ucraino Lunin dovrebbe essere quindi riconfermato Camavinga – dirottato come esterno basso a sinistra – e Fernandez sul lato opposto qualora Ancelotti decidesse di non rischiare un Carvajal ancora non al meglio, al centro della retroguardia il rientrante Alaba e Rudiger. A centrocampo il terzetto già visto in semifinale con Kroos, Modric e Tchouameni, mentre il tridente offensivo dovrebbe contemplare Vinicius Junior e Valverde a supporto di Rodrygo.

Real Madrid-Al Hilal, le scelte di Diaz

La formazione saudita dovrebbe scendere inizialmente in campo con l’undici visto all’opera contro il Flamengo. Tra i pali il capitano Al Mayouf, Abdulhamid e Khalifah Al-Dawsari terzini mentre al centro si sistemeranno Al Boleahi ed il coreano Jang, assente ai Mondiali per essere stato squalificato a vita dalla sua nazionale quattro anni fa, dopo aver falsificato documentazioni al fine di ottenere la deroga dal servizio militare. Tutta sudamericana la diga mediana col nazionale colombiano Cuéllar e la colonna del Perù André Carrillo (già apprezzato in Portogallo con le maglie di Sporting e Benfica). Tra le linee, a supporto del nigeriano Ighalo – intravisto anche in Italia con Udinese e Cesena – ci saranno l’argentino Vietto, il maliano naturalizzato francese Moussa Marega (oltre 50 reti in quattro stagioni con la casacca del Porto) e soprattutto a sinistra Salem Al-Dawsari, grande protagonista nella semifinale ma messosi in luce soprattutto con quel meraviglioso destro a giro che ai recenti Mondiali costrinse l’Argentina ad inginocchiarsi, prima di incominciare a marciare spedita verso la conquista del titolo iridato.

Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Lunin, Nacho Fernandez, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Al Hilal (4-2-3-1): Al Mayouf, K. Al Dawsari, Al Bulayhi, Jang, Abdulhamid, Carrillo, Cuellar, S. Al-Dawsari, Marega, Vietto, Ighalo. All. Ramon Diaz

Real Madrid-Al Hilal, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Real Madrid-Al Hilal, in programma sabato 11 febbraio alle 20, in Marocco, allo Stadio “Moulay Abdallah” di Rabat, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Sarà possibile seguire la finalissima su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NowTV.