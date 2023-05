Mondiale Under 20, Inghilterra - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Nazionale Under 20 a Buenos Aires con il sogno mondiale in valigia: questa sera contro l’Inghilterra (dalle 22.55 ora italiana, diretta su Rai Sport), gli Azzurrini cercano l'impresa contro l’Inghilterra, che si presenta in grande spolvero, avvalendosi anche di tre rinforzi giunti dai campionati inglesi: Carnay Chukwemeka (centrocampista del Chelsea), Booke Norton Cuffy e Callum Doyle il primo difensore destro, il secondo centrale difensivo, ambedue giocano nel Coventry nella seconda divisione inglese (hanno giocato i play off per salire in Premier, perdendo). Nella prima fase si sono qualificati al primo posto del girone E, dopo aver vinto con Tunisia (1-0), con Uruguay (3-2) e pareggiato con l’Iraq (0-0). Ian Foster, con un discreto passato di calciatore iniziato nel Liverpool e proseguito nelle serie minori inglesi, è l’allenatore della squadra che usualmente pratica il 3-4-2-1.

Estremamente positivo Cesare Casadei che sta disputando, insieme ai suoi compagni, un mondiale da sogno: attuale capo cannoniere del torneo, grazie alle due doppiette, una realizzata all’esordio contro il Brasile, partita intervallata dall’inciampo con la Nigeria (persa 2-0), e poi quella contro la Nigeria (finita 3-0, l’altro gol segnato da Ambrosino). Apporto risolutivo, il suo, per passaggio a questi ottavi di finale, ottenuto dopo essere giunti secondi nel girone D per differenza reti. Acquistato dal Chelsea, in prestito al Reading, il campionato e il gioco inglese lo conosce. Era in squadra lo scorso anno in Slovacchia per il campionato europeo Under 19 quando si giocò la semifinale contro i Tre Leoni, persa 2-1 nonostante un primo tempo concluso in vantaggio (rigore di Miretti) e con molte occasioni per poter raddoppiare: “Una bella partita – dice il centrocampista del Reading – purtroppo persa poi di misura. I giocatori che incontreremo sono quasi gli stessi. Una rivincita? Un po’ si, ma quello che importa è che si tratta di un ottavo di finale di un Mondiale e noi, chiunque avessimo avuto di fronte, vogliamo andare fino in fondo”.

Mondiali Under 20, calendario ottavi di finale

Mercoledì 31 maggio

19.30 Brasile-Tunisia

19.30 Colombia-Slovacchia

23.00 Inghilterra-ITALIA, La Plata, diretta tv su Rai Sport dalle ore 22.55

23.00 Argentina-Nigeria

Giovedì 1° giugno

19.30 Gambia-Uruguay

23.00 Ecuador-Corea del Sud

QUARTI DI FINALE: 3-4 giugno

SEMIFINALI: 8 giugno

FINALI: 11 giugno