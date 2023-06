Mondiale Under 20, Italia - Colombia: dove vedere la partita in tv e in streaming

A San Juan, cittadina a ridosso delle Ande, poco più a nord di Mendoza sede della prima fase, l'Italia Under 20 del ct Nunziata si appresta (alle 23 italiane, diretta tv su Rai Sport) ad affrontare la Colombia, avversario ostico che ha appena battuto la Slovacchia (5-1), per accedere alle semifinali di questo mondiale Under 20 che si sta disputando in Argentina.

Gli Azzurrini hanno studiato le caratteristiche della Colombia, squadra che riassume in sé tutte le caratteristiche del gioco sudamericano: tecnica, fantasia e velocità. Ma per comprendere meglio l’impresa che questa Nazionale sta compiendo, basti pensare che del girone D della prima fase di qualificazione si sono qualificate 3 squadre su quattro: l’Italia, il Brasile e la Nigeria, un percorso già duro dall’inizio di questa competizione iridata.

Lo sottolinea Tommaso Baldanzi, il numero 10 e stella dell'Empoli in serie A, vero trascinatore della squadra nel big match contro l’Inghilterra, e non solo per il gol di apertura: “La strada fin qui era dura sin dall’inizio e lo stanno dimostrando i risultati. Quello con la Nigeria lo consideriamo uno scivolone: meno concentrazione del solito e ci metterei anche un po’ di stanchezza per la prima partita con il Brasile che è stata molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale. Ne abbiamo parlato e certamente – conclude il fantasista dell’Empoli - non ripeteremo lo stesso errore con la Nigeria”.

Mondiale Under 20, calendario e risultati

Martedì 30 maggio

USA-Nuova Zelanda 4-0

Uzbekistan-Israele 0-1

Mercoledì 31 maggio

Brasile-Tunisia 4-1

Colombia-Slovacchia 5-1

Inghilterra-ITALIA 1-2

Argentina-Nigeria 0-2

Giovedì 1° giugno

19.30 Gambia-Uruguay 0-1

23.00 Ecuador-Corea del Sud 2-3

QUARTI DI FINALE (3 giugno)

Israele-Brasile

Colombia-ITALIA (sabato 3 giugno, ore 23 italiane, a San Juan, diretta tv su Rai Sport)

QUARTI DI FINALE 4 giugno

USA-Uruguay

Corea del Sud-Nigeria

SEMIFINALI: 8 giugno

FINALI: 11 giugno