Mondiale Under 20, avanti Italia: Azzurrini in semifinale

Una bellissima Italia. Una partita difficile, si sapeva, ma i ragazzi Nunziata hanno sono riusciti a piegare anche la Colombia in questo quarto di finale giocato all’Estadio San Juan del Bicentenario. 3-1 il risultato finale in un match vibrante dove gli Azzurrini hanno raggiunto un parziale di 3-0. I cafeteros riescono ad accorciare le distanze, il loro gioco fatto di un pressing a tutto campo e grande palleggio, non riesce ad avere la meglio sui ragazzi di Nunziata che tengono botta e colpiscono con ripartenze brucianti. In gol dei soliti Baldanzi e Casadei che in campo si scambiano il favore, e poi Esposito che tanto ha dato nelle precedenti gare senza mai raggiungere il sapore della rete, cosa che oggi ha fatto rete da antologia, di tacco che è una sua specialità. L’Italia vola a Buenos Aires (la partenza è prevista questa mattina) per disputare la semifinale (giovedì 8 giugno alle 23, diretta tv sulla Rai) e dovrà aspettare la vincente tra Corea del Sud e la Nigeria – si gioca oggi alle 14.30 locali, le 19.30 italiane – per conoscere la sua prossima avversaria.

La partita

Nunziata deve rinunciare a Giacomo Faticanti sofferente per un affaticamento muscolare e, precauzionalmente, tenuto fuori dalla mischia; Prati arretra la sua posizione abituale mettendosi davanti alla difesa, Casadei mezzala destra e Giovane, la novità, a sinistra. In difesa rientra Daniele Ghilardi al centro della difesa dopo aver scontato lo stop agli ottavi per somma di ammonizioni. Per il resto, la squadra è quella schierata all’inizio della precedente partita.

I primi 5’ di gioco sono della Colombia che, con un pressing a tutto campo, mette in difficoltà la manovra azzurra.. I cafeteros lavorano bene con le loro ali, soprattutto a destra, ma la fascia è ben controllata da Turicchia e Giovane che fanno buona guardia. Ma all’ottavo, il break degli Azzurrini: calcio d’angolo a destra, lo batte Baldanzi, svetta Casadei che la mette alla sinistra di Marquinez. E’ il sesto gol (terzo su azione d’angolo), sempre più capo cannoniere di questo Mondiale. La partita prosegue sulla stessa falsariga: baricentro alto dei colombiani e pressing, Italia controlla, reparti alla giusta distanza ma al 32’ la prima occasione è per gli avversari: uno scambio stretto mette Angel nelle condizioni di tirare, la palla verso l’incrocio viene smanacciata in angolo da Desplanches. Subito dopo, un dribbling ubriacante di Asprilla da poco fuori area fa fuori tre Azzurrini ma non porta a nulla. Al 38’ l’accoppiata Casadei-Baldanzi porta al raddoppio: questa volta è il romagnolo a restituire il favore con uno scambio stretto in area che il trequartista dell’Empoli deposita in rete. Non succede più nulla e si va al riposo sul 2-0 ed è Ambrosino a portare il primo pericolo, con un destro a giro che impegna Marquinez in distensione, la palla va in angolo. Passano 2’ e l’Italia si procura la terza rete: Baldanzi sulla destra in area dribbla, vince un contrasto, mette forte su Esposito che di tacco segna la sua prima bellissima rete in questa competizione. La gioia si attenua un minuto dopo, al 48’, per una ripartenza fulminante dei colombiani, triangolazione al limite dell’area e un primo tiro viene parato fuori dai Pali da Desplanches, sulla ribattuta arriva Torres di piatto a giro, piazza la palla sul palo interno che schizza in rete: è il 3-1. Ma l’Italia risponde subito dopo con Casadei che dentro l’area, dopo un batti e ribatti, di testa manda la palla ad incocciare il palo. Passano i minuti e si arriva al 77’ quando un gol della Colombia non viene convalidato per un precedente, grave, fallo di Hurtado sul portiere Azzurro. Nunziata alterna i suoi giocatori e dà un po’ di respiro a chi tanto ha dato durante il match, i colombiani tentano in tutti i modi la via del gol ma il risultato rimane quello, 3-1 e l’Italia vola alle semifinali. Carmine Nunziata raggiante a fine partita: “Sapevamo che sarebbe stata dura ma i ragazzi sono stati splendidi, questa semifinale ce la siamo meritata. Ora fermiamoci, godiamoci questo momento e domani sapremo quale sarà il prossimo ostacolo da superare”. Pio Esposito non sta nella pelle: “Che emozione: per un attaccante il gol è vita ed io ho aspettato questo momento che finalmente è arrivato. Mi sono liberato di un peso e questo Mondiale è fantastico, siamo fantastici”.

Altra vittima eccellente di questo Mondiale nell’altro match: il Brasile esce sconfitto 3-2 ai tempi supplementari e Israele conquista la semifinale. Una partita in cui i verde oro hanno rischiato un passivo ben più pesante, per i due rigori (ambedue sbagliati) concessi dall’arbitro e per le diverse occasioni sprecate dagli israeliani allo scadere del match.

COLOMBIA-ITALIA 1-3: il tabellino

MARCATORI: Casadei 9’, Baldanzi 38’, Esposito 46’,Torres 49’.

COLOMBIA (4-2-3-1): Marquinez, Ocampo (Tanton 46’), Mantilla, Alvarez, Salazar; Torres (Hurtado 70’), Puerta (C), Manyoma (Luna 46’), Asprilla, Cortes (Monsalve 90’); Angel (Castilla 84’). All. Cardenas. A disp. Castillo, Rojas, Pedrozo, Velez, Palacios.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane (C) (Lipani 60’); Esposito (Fontanarosa 95'), Baldanzi (Degli Innocenti 90’), Ambrosino (Montevago 69’). A disp. Zacchi, Sassi, Faticanti, Fiumanò, Pisilli, Pafundi. All. Nunziata

ARBITRO: Falahi (QAT).

NOTE. Ammoniti: Mantilla, Puerta, Casadei, Montevag., Recupero: pt 2’, st 10’

Mondiale Under 20, calendario e risultati ottavi di finale

Martedì 30 maggio

USA-Nuova Zelanda 4-0

Uzbekistan-Israele 0-1

Mercoledì 31 maggio

Brasile-Tunisia 4-1

Colombia-Slovacchia 5-1

Inghilterra-ITALIA 1-2

Argentina-Nigeria 0-2

Giovedì 1° giugno

19.30 Gambia-Uruguay 0-1

23.00 Ecuador-Corea del Sud 2-3

QUARTI DI FINALE

Israele-Brasile 3-2

Colombia-ITALIA 1-3

QUARTI DI FINALE (oggi, 4 giugno)

USA-Uruguay

Corea del Sud-Nigeria

SEMIFINALI: 8 giugno

FINALI: 11 giugno