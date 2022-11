Arabia Saudita-Messico, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'intricato girone C dei Mondiali è pronto a dare i propri verdetti domenica 30 novembre con le due gare in contemporanea alle 20. Negli ultimi novanta minuti tutte e quattro le squadre hanno la possibilità di passare il turno con la classifica che al momento dice: Polonia prima a 4 punti, Argentina e Arabia Saudita a 3 e Messico a 1. La selezione di Renard cerca l'impresa contro i centroamericani dopo aver steso Messi e compagni e aver perso con i polacchi, mentre i centroamericani non hanno ancora vinto (0-0 con la Polonia, e 0-2 con l'Argentina). Entrambe le squadre sono praticamente obbligate a vincere perché hanno una differenza reti peggiori rispetto alle concorrenti, ed è quello il primo criterio per il passaggio agli ottavi in caso di arrivo a pari punti.

Arabia Saudita-Messico: le scelte di Renard

Tre le assenze nell'Arabia Saudita, non ci saranno gli infortunati Al-Farj e Al-Sahrani insieme allo squalificato Al-Malki. Renard va verso il 4-5-1 con più copertura rispetto alle prime due gare e il solo Al Dawsari in attacco, il numero 10 è stato croce e delizia della formazione nei primi due incontri: decisivo sia in positivo con il gol del 2-1 con l'Argentina che in negativo con il rigore sbagliato con la Polonia.

Arabia Saudita-Messico: le scelte di Martino

Il Tata Martino non dovrebbe riuscire a schierare Guardado che si è fermato con l'Argentina, così in mezzo al campo nel 4-3-3 ci saranno Herrera. Alvarez e Chavez. In attacco probabile occasione dal primo minuto per Jimenez con ai suoi fianchi gli inamovibili Lozano e Vega.

Arabia Saudita-Messico: probabili formazioni

Arabia Saudita (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al-Abed, Al-Najei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Shehri, S. Al-Dawsari.

Messico (4-3-3): Ochoa; J. Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega.

Arabia Saudita-Messico in diretta tv e streaming

La gara di domenica 30 novembre alle 20 sarà trasmessa su Rai Sport in tv e in streaming su streaming su RaiPlay. La telcronaca sarà di Dario Di Gennaro eil commento tecnico di Andrea Stramaccioni.