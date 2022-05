Mondiali 2022, tre arbitri e tre assistenti donne in Qatar

Sarà un Mondiale per certi aspetti rivoluzionario, quello che si terrà il prossimo inverno in Qatar. Per la prima volta nella storia della competizione, ci saranno infatti anche tre donne arbitro a dirigere i match del torneo. Non solo, insieme a loro ci saranno anche tre guardalinee, per un totale di sei donne che prenderanno parte alla manifestazione, al via il prossimo 21 novembre. Le tre donne arbitro selezionate per i prossimi Mondiali sono la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. Insieme a loro le assistenti Neuza Back (Brasile), Karen Dìaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Stati Uniti).

A Qatar 2022, a cui non prenderà purtroppo parte la nostra Nazionale, eliminata nella semifinale playoff di qualificazione dalla Macedonia del Nord, che ha espugnato il Barbera di Palermo lo scorso 24 marzo grazie ad una rete nel finale di Trajkovski, ci saranno anche cinque italiani: l'arbitro Daniele Orsato, gli assistenti Alessandro Giallattini e Ciro Carbone e gli addetti Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.