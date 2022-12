Argentina-Australia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Scattano gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, terminata la fase a gironi si inizia a fare sul serio con gli scontri diretti. L'Argentina, dopo la clamorosa sconfitta con l'Arabia Saudita. ha battuto Messico e Polonia qualificandosi come prima nel gruppo C. Il prossimo avversario sarà l'Australia, una delle sorprese della competizione, che ha iniziato la sua corsa con il ko contro la Francia ma poi si è presa il secondo posto del gruppo D vincendo con Tunisia e Danimarca.

Argentina-Australia: le scelte di Scaloni

Dopo il disastroso inizio, Scaloni sembra aver trovato la quadra per la formazione dell'Argentina e potrebbe non cambiare nulla negli ottavi. In difesa Romero farà coppia con Otamendi, a destra va Acuna nonostante la diffida. Nessun dubbio in mediana dove Paredes si siederà ancora in panchina lasciando posto al terzetto Fernandez, De Paul, MacAllister. Confermato anche il tridente dove Messi e Di Maria sono inamovibili e affiancheranno Alvarez che ha ormai strappato la maglia dalle spalle di uno spento Lautaro Martinez.

Argentina-Australia: le scelte di Arnold

Nessun cambio anche nell'undici iniziale dell'Australia. Il 4-3-3 di Arnold è equilibrato e fisicamente esuberante, la forza è il gruppo e così Arnold lo confermerà in blocco. Fari puntati sul tridente Leckie, Duke, Goodwin, tutti in gol nelle prime tre gare dei Mondiali. A centrocampo McGree, Mooy e Irvine mentre la difesa sarà a quattro con Souttar e Rowles centrali davanti a Ryan.

Argentina-Australia: le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct Scaloni

Australia (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

Argentina-Australia in diretta tv e streaming

La gara di sabato 3 dicembre alle 20 tra Argentina e Australia sarà trasmessa in diretta tv su Rai e in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani.