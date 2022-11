Mondiali 2022, dove può arrivare ora l'Argentina

Otto giorni dopo la clamorosa sconfitta contro l'Arabia Saudita, l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo e si qualifica agli ottavi da prima del girone grazie al 2-0 rifilato alla Polonia, il secondo di fila dopo quello al Messico. Agli ottavi l'Albicelesete evita così la Francia e giocherà contro l'Australia, una delle rivelazioni del torneo.

Mondiali 2022, l'Argentina è rinata

Non sarà facile perché la squadra di Arnold è fisica, organizzata e non ha nulla da perdere, esattamente come l'Arabia Saudita della prima giornata, ma oggi l'Argentina è profondamente diversa dalla gara d'esordio a Qatar 2022. Messi e compagni apparsi apatici, lenti, quasi svogliati il 22 novembre e bloccati dalla paura nel primo tempo con il Messico, hanno svoltato proprio nella ripresa del match con i centroamericani, quando il gol di Messi ha ridato fiducia ai compagni e quello di Enzo Fernandez ha rimesso definitivamente in piedi il discorso qualficazione.

Nel match contro la Polonia l'Albiceleste potrebbe esser definitivamente decollata. Se non ci fosse stat uno Szcesny in versione super, con almeno otto parate decisive compreso il rigore parato a Messi, i polacchi sarebbero stati schiacciati e probabilmente avrebbero detto addio al Mondiale per la differenza reti. Così non è stato e Lewandowski potrà continuare la sua corsa almeno fino alla sfida con la Francia degli ottavi.

Sarà Argentina-Olanda ai quarti?

L'Argentina è tornata a dominare, Scaloni rispetto all'esordio ha ridato equilibrio alla squadra, con l'inserimento di MacAllister, e sicurezza lla difesa scegliendo i più in forma e non i migliori in termini assoluti, mentre in attacco con Alvarez al posto di uno spento Lautaro ha ritrovato geometrie, movimento e pericolosità. Poche mosse che verranno riproposte anche con l'Australia che oggi non può fare paura all'Albiceleste. In caso di passaggio del turno sarà sfida a una tra Olanda e Stati Uniti, con gli "orange" decisamente favoriti. Il Mondiale sta per entrare nel vivo, passata la paura la nuova Argentina ha ancora parecchie cose da dire e se è vero che Francia, Brasile e Spagna hanno mostrato qualcosa di più, l'Albicelste che domina e non subisce gol da due partite può tornare a fare paura un po' a tutti.