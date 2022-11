Australia-Danimarca, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto in novanta minuti per Australia e Danimarca. I socceroos grazie alla vittoria con la Tunisia sono secondi a quota 3 nel girone D e sfidano la Danimarca ferma a 1 e costretta a vincere per conquistare gli ottavi di finale. La sfida di mercoledì 30 novembre alle 16 sarà quindi decisiva con i "canguri" che in teoria possono anche solo pareggiare, sperando ovviamente che la Tunisia non batta la Francia.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Australia-Danimarca: le scelte di Arnold

L'Australia non dovrebbe cambiare molto dopo la vittoria per 1-0 sulla Tunisia. Arnold conferma il 4-3-3 con Ryan tra i pali a la difesa guidata da Rowles e Souttar. In mediana il motorino Mooy sarà affiancato da Mcgree e Irvine, nessun cambio in attacco dove i giovani talenti australiani partiranno ancora dalla panchina lasciando il posto a Leckie, Duke e Goodwin, gli ultimi due in rete rispettivamente contro Tunisia e Francia.

Australia-Danimarca: le sclete di Hjulmand

Qualche dubbio anche per Hjulmand che ha perso Delaney dopo la prima gara, a centrocampo con Hojberg ci sarà Eriksen mentre in attacco è sfida a tre per due maglie con Lindstrom e Damsgaard in vantaggio su Skov Olsen alle spalle di Dolberg favorito su Cornelius. In difesa difficile il recupero di Kjaer, al centro del terzetto davanti a Schmeichel va Christensen con Andersen e Nelsson a completare il reparto.

Australia-Danimarca: le probabili formazioni

Australia (4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen, Højbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrøm, Damsgaard; Dolberg.

Australia-Danimarca in diretta e streaming

La sfida tra Australia e Danimarca sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming da RaiPlay. La telecronaca sarà di Luca De Capitani e Sebino Nela.