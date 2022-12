Brasile-Corea del Sud, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un ottavo di finale, sulla carta, sbilanciato totalmente da una parte, ma in questo Mondiale, come abbiamo ormai imparato, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Il Brasile di Tite, che ha chiuso al primo posto il gruppo G davanti a Svizzera, Camerun e Serbia, affronterà lunedì 5 dicembre alle 20 italiane allo stadio 974 di Doha la Corea del Sud, che si è piazzata seconda nel girone H alle spalle del Portogallo e davanti a Uruguay e Ghana. Un match in cui i verdeoro, tra i principali candidati alla vittoria finale del torneo, sono ovviamente favoriti, ma attenzione all'organizzazione e all'entusiasmo dei coreani, trascinati dal fuoriclasse del Tottenham Son. La vincente della sfida, ai quarti di finale, affronterà una tra Giappone e Croazia.

Brasile-Corea del Sud, le scelte di Tite

Tite, per la gara con la Corea del Sud, dovrà fare a meno degli infortunati Danilo, Neymar, Gabriel Jesus e Alex Telles (Mondiale finito per gli ultimi due). Modulo di partenza sarà il collaudato 4-2-3-1, con Raphinha, Vinicius ed uno tra Paquetà e Rodrygo ad agire alle spalle di Richarlison in attacco. In mezzo al campo la coppia Casemiro-Fred, mentre in difesa ci sarà spazio per Militao a destra e Alex Sandro a sinistra, con Thiago Silva e Marquinhos centrali. Tra i pali Alisson.

Brasile-Corea del Sud, le scelte di Bento

Stesso modulo dall'altra parte per Bento, che in attacco si affiderà a Cho-Gue sung sostenuto da Lee Jae-sung, Lee Kang-in e Son Heung-min. A centrocampo Jung-Woo-young al fianco di Hwang-In-beom, linea difensiva formata da Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon e Kim Jin-Su. In porta Kim-Seung-gyu.

Brasile-Corea del Sud, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Raphinha, Paquetà, Vinicius; Richarlison. Ct. Tite

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct Bento

Brasile-Corea del Sud, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Brasile-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.