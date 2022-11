Brasile-Serbia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tanta, tantissima attesa per vedere all'opera il Brasile, forse la candidata numero uno, insieme alla Francia, per la vittoria dei Mondiali 2022. I verdeoro faranno il loro debutto nella giornata di giovedì 24 novembre alle 20 italiane quando, al Lusail Iconic Stadium, affronteranno la temibile Serbia di Stojkovic nel match valevole per il gruppo G, che comprende anche Svizzera e Camerun. Una gara che testerà subito il polso degli uomini di Tite, dato che i serbi, che hanno staccato il pass per il Qatar chiudendo al primo posto il girone di qualificazione davanti al Portogallo, dispongono di un organico capace di creare grattacapi a qualunque avversario. Per i sudamericani, iniziare il proprio percorso con una vittoria sarebbe quindi già un segnale importante nei confronti delle avversarie.

Brasile-Serbia, le scelte di Tite

Tite, per la gara d'esordio contro la Serbia, non dovrebbe rinunciare al suo collaudato 4-2-3-1, con Richarlison in pole position su Gabriel Jesus e Martinelli per il ruolo di punta centrale. Alle spalle del centravanti del Tottenham certi del posto Neymar e Vinicius, con la terza maglia contesa da Rapinha, al momento favorito, e Antony. In mezzo al campo ci sarà Fred al fianco di Casemiro, mentre la coppia centrale difensiva sarà formata da Thiago Silva e Marquinhos, preferiti a Militao e Bremer. A destra Danilo, ballottaggio a sinistra tra Telles e Alex Sandro. Tra i pali l'estremo difensore del Liverpool Alisson.

Brasile-Serbia, le scelte di Stojkovic

Stojkovic, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2. Pochi dubbi in attacco, dove Vlahovic e Mitrovic, preferiti a Jovic, saranno supportati dalla fantasia di Tadic. A centrocampo il tandem tutto "italiano" formato da Sergej Milinkovic-Savic e Lukic, con un altro giocatore della serie A, Kostic, a sinistra e Zivkovic a destra. Al centro della difesa il fiorentina Milenkovic, affiancato da Veljkovic e Pavlovic. In porta un altro italiano, il torinista Vanja Milinkovic-Savic.

Brasile-Serbia, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Rapinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. Ct: Tite

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic. Ct: Stojkovic

Brasile-Serbia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Brasile-Serbia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.