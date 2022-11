Brasile-Svizzera, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pass per gli ottavi di finale. Il Brasile, dopo aver superato per 2-0 all'esordio la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison, cerca il bis contro la Svizzera nella gara in programma lunedì 28 novembre alle 17 italiane allo stadio 974 di Doha. Un match non privo di insidie per i verdeoro, dato che gli elvetici, malgrado una prestazione non particolarmente brillante, hanno battuto per 1-0 nella prima giornata il Camerun. La Seleçao, inoltre, si presenterà all'appuntamento in ansia per le condizioni di Neymar, che ha riportato una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti nella partita contro la Serbia: Tite conta di poter tornare a contare sul fuoriclasse del Paris Saint-Germain dagli eventuali ottavi di finale, ma il rischio, per l'attaccante, è che il suo Mondiale sia già finito.

Brasile-Svizzera, le scelte di Tite

Tite, nel suo consueto 4-2-3-1, dovrebbe sostituire l'infortunato Neymar con Rodrygo, pronto ad agire sulla trequarti insieme a Rapinha e Vinicius. Al centro dell'attacco, invece, confermatissimo Richarlison dopo la doppietta all'esordio contro la Serbia. A centrocampo ancora Paquetà al fianco di Casemiro, mentre sulla corsia destra di difesa è ballottaggio tra Dani Alves e Militao per sostituire l'infortunato Danilo. In mezzo Marquinhos e Thiago Silva, mentre a sinistra Alex Sandro è in vantaggio su Telles. In porta Alisson.

Brasile-Svizzera, le scelte di Yakin

Yakin, dall'altra parte, dovrebbe confermare la squadra vittoriosa al debutto contro il Camerun, ripartendo quindi ancora una volta dal 4-2-3-1. In attacco spazio per Embolo, supportato alle sue spalle da Shaqiri, Sow e Vargas. A centrocampo Freuler al fianco di Xhaka, mentre la linea difensiva sarà formata da Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez. Tra i pali Sommer.

Brasile-Svizzera, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro; Rapinha, Rodrygo, Vinicius; Richarlison. Ct. Tite

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

Brasile-Svizzera, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Brasile-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.