Tabellone Mondiali 2022 Qatar: calendario, sorteggio e date di tutte le partite

Si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre i Mondiali 2022. Ad ospitare la competizione il Qatar, che ha superato la concorrenza di Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Australia nelle votazioni del 2 dicembre 2010 tenutesi a Zurigo nella sede della Fifa. Al torneo, in calendario per la prima volta nella storia nel periodo autunnale (troppo elevate le temperature nel Paese asiatico per ospitare la manifestazione in estate), prenderanno parte 32 nazionali (13 europee, 5 o 6 asiatiche, 5 africane, 4 o 5 del Sud America, 3 o 4 del Centro-Nord America, 1 o 0 dell'Oceania), le quali, nella prima fase, saranno suddivise in otto gironi da quattro.

Le prime due di ciascun gruppo si qualificheranno agli ottavi di finale, a partire dai quali andranno in scena incontri ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Sarà l'ultima volta che i campionati del mondo vedranno al via 32 partecipanti: dall'edizione 2026, prevista in Stati Uniti, Messico e Canada, la competizione sarà allargata a ben 48 squadre.

Mondiali 2022, quando terminano le qualificazioni

Le qualificazioni ai Mondiali 2022 sono attualmente ancora in corso in tutti i continenti. In Europa (Uefa) i gironi di qualificazione termineranno tra il 14 ed il 16 novembre 2021, mentre tra il 24 ed il 29 marzo 2022 sono in programma gli spareggi. In Sud America (Conmebol) le qualificazioni termineranno il 29 marzo, il 30, invece, nel centro-nord del continente americano (Concacaf). In Asia (Afc) l'ultima giornata dei gironi di qualificazione è in programma per il 29 marzo, in Africa (Caf) ed Oceania (Ofc) spareggi previsti a marzo (ancora da stabilire le date). Attualmente, oltre al Qatar, ammesso di diritto alla competizione, hanno già staccato il pass per il torneo Germania e Danimarca.

Mondiali 2022, le Nazionali qualificate

Queste le Nazionali al momento qualificate per i Mondiali 2022:

Qatar (Paese ospitante)

Germania

Danimarca

Mondiali 2022, il sorteggio dei gironi

Al momento non è ancora stata comunicata ufficialmente la data del sorteggio per i gironi del Mondiale 2022, ma la cerimonia si terrà nel mese di aprile. Il Qatar, Paese ospitante, sarà inserito come testa di serie nel girone A, mentre le altre fasce per comporre i raggruppamenti saranno stabilite in base al ranking Fifa. Nel sorteggio sarà prevista l'impossibilità di inserire nello stesso girone Nazionali appartenenti alla stessa confederazione continentale, eccezion fatta per l'Europa, che porterà al torneo 13 squadre: in ogni girone ci potranno essere al massimo due formazioni del Vecchio Continente.

Mondiali 2022, data e orario di tutte le partite

La partita inaugurale, che vedrà in campo il Qatar, si disputerà il 21 novembre alle 11 (ora italiana), con la fase a gironi che si concluderà il 2 dicembre. Tra il 3 ed il 6 dicembre si svolgeranno gli ottavi di finale, mentre i quarti si disputeranno il 9 e 10 dicembre. Semifinali in programma il 13 e 14 dicembre, mentre la finalissima si giocherà il 18 dicembre alle 16.

Mondiali 2022, tutti gli stadi

Questi tutti gli stadi che ospiteranno le partite dei Mondiali 2022: