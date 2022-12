Camerun-Brasile, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte una squadra, il Brasile, già qualificata agli ottavi e ad un passo dal primo posto del girone, dall'altra una formazione, il Camerun, che per quella stessa qualificazione è chiamata ad un'impresa. Ai verdeoro, per la certezza della prima posizione nel gruppo G, basterà infatti un pari, mentre gli africani, per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta, non solo dovranno vincere, ma dovranno anche attendere buone notizie da Svizzera-Serbia. Insomma, gli uomini di Song paiono davvero attaccati ad un filo, ma contro la Seleçao (fischio d'inizio venerdì 2 dicembre alle 20 italiane) proveranno l'impresa.

Camerun-Brasile, le scelte di Song

Song, per la decisiva sfida con il Brasile, dovrebbe lanciare dal primo minuto Aboubakar, il cui ingresso in campo è stato determinante contro la Serbia. L'ex attaccante del Besiktas affiancherà probabilmente l'inamovibile Choupo-Moting in quello che dovrebbe essere il 4-4-2 dei Leoni Indomabili. A centrocampo Oum Gouet al fianco di Anguissa, con Hongla e Toko Ekambi sulle corsie esterne. In difesa coppia centrale formata da Castelletto e Nkoulou, con Tolo a sinistra e Fai a destra. In porta, con l'esclusione di Onana, ancora spazio per Epassy.

Camerun-Brasile, le scelte di Tite

Possibile un ampio turnover dall'altra parte per Tite, privo degli infortunati Neymar, Danilo e Alex Sandro. Nel 4-2-3-1 verdeoro, quindi, potrebbe esserci spazio per Gabriel Jesus al centro dell'attacco, sostenuto alle sue spalle da Antony, Paquetà e Rodrygo. In mezzo al campo in rampa di lancio Fabinho e Bruno Guimares, mentre in difesa probabile esordio di Dani Alves, che diventerebbe così il giocatore più anziano ad aver mai giocato in un Mondiale per il Brasile. Insieme a lui, nel pacchetto arretrato, Militao, Bremer e Alex Sandro. Possibile un avvicendamento anche in porta, con Ederson pronto a rilevare Alisson.

Camerun-Brasile, le probabili formazioni

Camerun (4-4-2): Epassy; Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Ct. Song

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Militao, Bremer, Telles; Fabinho, Bruno Guimares; Antony, Paquetà, Rodrygo; Gabriel Jesus. Ct. Tite

Camerun-Brasile, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Camerun-Brasile sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.